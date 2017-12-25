Станции скорой медицинской помощи получили новогодние подарки

Артём Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу Комментарий к новости: На Кольском проспекте открыли новую аптеку

александр там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки Комментарий к новости: На Кольском проспекте открыли новую аптеку