День за днём с «Арктик-ТВ»25.12.17 19:30
Станции скорой медицинской помощи получили новогодние подарки
Бригадам медицинской помощи чрезвычайно важно приехать на экстренные вызовы, как можно быстрее. Для этого нужен надежный проходимый транспорт. В этом году благодаря федеральной программе 15 новых спецавтомобилей поставят на службу в Мурманске, Оленегорске, Апатитско-Кировском, Печенгском и Кольском районах. Девять из них уже готовы выйти на дежурства.
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-Нам интересно Ваше мнение15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 488 человек
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Последние комментарии
Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
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