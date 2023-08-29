Станция «Северный полюс-41» продолжит дрейфовать в Северном Ледовитом океане, вмерзая в новое ледовое поле

Новое базовое поле площадью около двух кв. км было выбрано в двух милях на запад от прежнего. Судно «Северный полюс» самостоятельно подошло к выбранному полю и было пришвартовано к нему бортом.

В Северном Ледовитом океане успешно завершена операция по смене полярников дрейфующей стации «Северный полюс-41» и доставке грузов для обеспечения экспедиции, сообщают в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

В Арктике сейчас самый тёплый сезон и ледовое поле, многие месяцы служившее рабочей площадкой для станции, стало разрушаться. Для продолжения экспедиции было принято решение о смене дислокации дрейфующей станции.

Новое базовое поле площадью около двух кв. км было выбрано в двух милях на запад от прежнего. Судно «Северный полюс» самостоятельно подошло к выбранному полю и было пришвартовано к нему бортом.

Станция «Северный полюс-41» продолжит дрейфовать в Северном Ледовитом океане, смерзаясь с новым ледовым полем. Операция выполнена сотрудниками Арктического и антарктического научно-исследовательского института при поддержке научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» и вертолёта Ка-32.