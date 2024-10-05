Станция «Северный полюс-42» начала работу в Арктике, в посёлке Спутнике прошла «Творческая осень», а фильм «Шла Саша» только начали снимать в Териберке– моменты прошедшей недели

Масштабные показные учения для сотрудников организаций и предприятий ЗАТО Александровск специалисты МЧС провели в Снежногорске. Несколько задач, в числе которых бесперебойная подача воды к условно горящему зданию и спасение пострадавшего с крыши, успешно выполнены.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Андрей Нифантов, педагог, Никита Кольцов, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

В Северном Ледовитом океане начала работу российская дрейфующая станция «Северный полюс-42». Научно-экспедиционное судно пришвартовано к кромке ледового поля площадью около 165 квадратных километров. На лёд выгружается научное оборудование, транспорт и техника. Первой в ледовом научном лагере начала работать метеорологическая лаборатория, откуда по многолетней традиции на Большую землю была отправлена первая метеосводка. Сразу после этого состоялось торжественное открытие дрейфующей станции «Северный полюс-42» - на льду в Северном Ледовитом океане полярники подняли российский триколор. Под действием течений и ветра вмороженное в лёд научно-экспедиционное судно и научный ледовый лагерь будут двигаться в приполюсный район и далее в направлении Гренландского моря. После выхода на открытую воду в проливе Фрама, предположительно весной 2026 года, судно своим ходом вернётся в Мурманск. Научная программа экспедиции включает свыше 50-ти различных проектов, направленных на изучение природной среды Арктики, её изменений и экосистемы в целом. Для решения поставленных задач будет использоваться самое современное оборудование, в том числе беспилотные аппараты. Напомним, такие экспедиции начались ещё советскими учёными в 1937 году. Специалисты ведут практически непрерывные исследования в высоких широтах, что позволяет улучшить понимание климатических изменений, которые будут оказывать влияние на всю планету.

Военнослужащие отряда боевых кораблей Северного флота в рамках Арктического похода приняли участие в открытии стелы Герою России, которое состоялось в посёлке Эгвегинот Чукотского автономного округа. Стелу посвятили Герою России гвардии ефрейтору Аймиру Миягашеву, участвовавшему в специальной военной операции. Открыли стелу родители Героя – Евгений и Елена Миягашевы. В церемонии принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, салютная и знаменная группы из состава отряда боевых кораблей, юнармейцы и жители населённого пункта. Участники события провели митинг, почтили память Героя России минутой молчания, возложили венки и цветы. Именем погибшего героя назвали аллею, на которой находится стела.

Масштабные показные учения для сотрудников организаций и предприятий ЗАТО Александровск специалисты МЧС провели в Снежногорске. Несколько задач, в числе которых бесперебойная подача воды к условно горящему зданию и спасение пострадавшего с крыши, успешно выполнены.

Лето закончилось, а вместе с ним заканчиваются и отпуска автолюбителей. Мест на дорогах и парковках стало меньше, поэтому мурманчане чаще паркуют свои машины там, где удобно, а не там, где положено. В связи с этим инспекторы ГИБДД столицы Заполярья провели рейд по городским парковкам.

Сотрудники музеев Мурманской области учатся работать с молодёжной аудиторией туристов. Новые маршруты и новые подходы презентовали в Мурманском областном краеведческом музее.

Какие люди живут в вашем доме, дворе или через дорогу? Откуда они и чем увлекаются? А знаете ли вы об особенностях их культуры? Прихожане лютеранской церкви Святого Креста решили сблизить людей и устроили большой праздник – фестиваль добрососедства.

В Спутнике завершился проект Единого волонтёрского центра «Творческая осень». В проекте приняли участие более сотни женщин, желающих развивать творческие навыки и полезные знания.

В Заполярье снимают фильм про девушку, которая сбежала из Москвы в Мурманск. Девушка мечтала добраться до домика у Баренцева моря и её желание наконец исполнилось. Фильм «Шла Саша» снимают как в столице Заполярья, так и в самых живописных местах региона. Например, в Териберке, куда очень хотела попасть главная героиня киноленты. Картина представляет из себя полнометражное кино, которое расскажет о девушке Саше, которая уезжает из Москвы от мужа - абьюзера в домик на краю света. В поморском селе девушка понимает, что несмотря на то, что она сбежала от прошлой жизни, перечеркнуть её невозможно. Над фильмом «Шла Саша» работает режиссёр Юля Войтюк.

Северянам вновь предлагают расстаться с накопившейся мелочью. Разбить копилки и освободить карманы от мелких денег можно будет с 7 по 20 октября, когда состоится очередная Всероссийская «Монетная неделя». В этот период желающие смогут принести мелочь и зачислить деньги на счёт или обменять монеты на банкноты. Ограничений по количеству мелочи нет. Во время осенней акции принимать будут любые монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Во время весенней «Монетной недели» жители Мурманской области сдали в банки почти 635 тысяч рублей мелочью. В Мурманской области акция состоится в 25 офисах крупнейших финансовых организаций в 15 муниципалитетах. Адреса отделений, время приёма монет и условия обмена можно узнать на сайте монетная неделя.рф.

Музыка, которая касается души. Именно так можно охарактеризовать работу любительского хора Мурманской областной филармонии, у которого в этом октябре первый юбилей. Сейчас коллектив активно готовит новую программу для зрителя. О том, как хор повлиял на жизнь участников и что нам ждать в новом сезоне, смотрите в нашем сюжете.

Административный состав и команда хоккейного клуба «Арктика» поделились планами на новый спортивный сезон 2024-2025.

Оленёнок с мамой попали в объектив фотоловушки Лапландского заповедника. Пыжик, так называют новорожденных оленей, с важенкой - его мамой, прогуливающиеся по лесу, были сняты ещё в мае, в период, когда появляются на свет новые сохатые, но сотрудники природного парка опубликовали кадры семейства на своей странице в соцсети «ВКонтакте» только сейчас.

И ещё кадры от Лапландского заповедника. На этот раз камера запечатлела семейство лосей. Лосенок со своей мамой неспешно прогуливались по парку в поисках чего-нибудь вкусненького, и вышли на тропинку. Там их и засняла камера одного из сотрудников Лапландского заповедника. Скорее всего, малыш уже заметно подрос, ведь кадры были сделаны ещё в июле. Впрочем, до 50 процентов молодняка погибает. А вот взрослый сохатый, может запросто отбиться даже от бурого медведя.