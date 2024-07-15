День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.24 19:30
Станислав Гонтарь представил в избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Мурманской области
Теперь региональный избирком должен в течение 10 дней принять решение о его допуске или отказе.
Всего на должность главы Кольского Заполярье претендуют пять человек, они представили документы в рамках процедуры выдвижения кандидатов. Это Андрей Чибис от партии «Единая Россия», Юрий Климченко от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Юрий Ваталин, выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации, и самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов.
Им необходимо подать документы для регистрации в региональный избирком до 24 июля.
Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования 7 и 8 сентября.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа. (12+)07:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)07:30Новости. Информационная программа. (12+)
-PRO Деньги (16+)За год отпускной бюджет россиян вырос на 9%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 7 копеек, евро укрепляется почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощи