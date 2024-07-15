Станислав Гонтарь представил в избирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Мурманской области

Теперь региональный избирком должен в течение 10 дней принять решение о его допуске или отказе.

Всего на должность главы Кольского Заполярье претендуют пять человек, они представили документы в рамках процедуры выдвижения кандидатов. Это Андрей Чибис от партии «Единая Россия», Юрий Климченко от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Юрий Ваталин, выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации, и самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов.

Им необходимо подать документы для регистрации в региональный избирком до 24 июля.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования 7 и 8 сентября.