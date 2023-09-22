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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.23 19:30

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в областной Думе, пригласил представителей СМИ на деловой «завтрак»

Председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи, координатор Мурманского регионального отделения ЛДПР Станислав Гонтарь встретился с журналистами, чтобы рассказать об инициативах, которые уже внесены на рассмотрение депутатов и о планах на будущее.

Одна из наиболее обсуждаемых сегодня в медиапространстве тем - это переход всех муниципалитетов Мурманской области на «одноглавую» систему управления. Проще говоря, был глава и глава администрации, а останется только один руководитель. Этот шаг позволит и бюджетные средства сэкономить, и руководство упорядочить.

Как считают депутаты, не будет размытия власти, жителям будет проще понять, кто и за что отвечает.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Я непосредственно поддерживаю эту инициативу. Мы на собрании межфракционном рассмотрели эту инициативу, очень подробно этот момент. И пришли к мнению, что все лидеры фракций выступают за эту инициативу. Мы подписали этот законопроект, как соавторы будут выступать все лидеры фракций. И, соответственно, депутаты-одномандатники.  Я думаю, что 27 сентября на комитете по законодательству и местному самоуправлению законопроект будет рассмотрен, будет принято решение о том, чтобы либо в первом чтении он был принят, либо сразу в трёх чтениях. На заседании 3 октября, я думаю, этот законопроект будет рассмотрен, поддержан».

Ещё одна важная инициатива, которая интересует жителей региона - расширение возможностей применения регионального материнского капитала. На минувшем заседании областной Думы руководитель фракции ЛДПР в областной Думе Станислав Гонтарь внёс проект в повестку, предложив коллегам разрешить применять эти деньги для лечения ребёнка, образования родителей и в ряде других случаев. В первом чтении проект поддержали.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Ко мне на приём приходили женщины, они говорили о том, что есть материнский капитал, есть определённая сумма, но зачастую её необходимо использовать, например, на дорогостоящее лечение. Деньги как бы есть, но целевого направления как бы не было в этом направлении. Также детям необходимо санаторно-курортное лечение, и проезд к месту санаторно-курортного лечения. Хорошо бы, если бы этот материнский капитал можно было использовать на эти цели. Соответственно, я внёс такой законопроект в Мурманскую областную Думу. Мои коллеги-депутаты, увидев этот законопроект, посмотрели, поработали с ним, и мне предложили на заседании областной Думы ещё два пункта внести в законопроект и совместно внести в областную Думу».

Главное, считают депутаты, чтобы деньги шли именно на пользу детям. На улучшение их здоровья или бытовых условий. Ведь для этого материнский капитал и создавался.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «На самом деле материнский капитал небольшой в Мурманской области. Это 141585 рублей. Но, тем не менее, мы даём нашим многодетным семьям использовать его не только в тех рамках, которые были заложены законопроектом, но ещё на такие мероприятия, на которые был посыл от многодетных семей».

Большое внимание во время «завтрака со СМИ» Станислав Гонтарь уделил СВО. Сегодня ЛДПР оказывает поддержку тем, кто находится на спецоперации, отправляют туда гуманитарную помощь. Тема эта партийцам близка, так как среди представителей регионального отделения ЛДПР есть те, кто сегодня защищают нашу Родину с оружием в руках.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Самарин Николай, наш член партии, он боец 200-й печенгской бригады. Был дважды ранен, тяжело ранен, но после ранения получил медаль. Он награждён медалью за отвагу, дважды ранен, сейчас вернулся на СВО. Он сказал мне, что в декабре вернётся во время короткого отпуска».

А 9 сентября в Москве состоятся дни Мурманской области в Совете Федерации. Станислав Гонтарь отправится туда вместе с губернатором Андреем Чибисом, председателем областной Думы Сергеем Дубовым и ещё рядом коллег. Депутаты и министры планируют поднять вопросы сильного подорожания топочного мазута и необходимости очистки Кольского залива от затонувших объектов.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Цена резко взлетела. Нам приходится выделять денежные средства из резервного фонда. Хотя мы могли бы их использовать на социальные различные программы. А мы сейчас будем латать дыры, грубо говоря, за счёт резервного фонда, за счёт того, что резко взвинтилась цена на топочный мазут».

Также во время дней Мурманской области в Совете Федерации планируют обсудить и реализацию социальных проектов в регионе. Кстати, про социально-экономическую сферу жизни области разговор продолжится и в Мурманске. Сразу по возвращению из Москвы депутатов ждёт заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «Там в проекте пока 20 вопросов, я буду представлять от Мурманской областной Думы проект обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада к председателю правительства Мишустину о том, чтобы увеличить денежные средства, которые выделяются компенсацией. Ну, вы знаете, что 1200 рублей - это компенсация, которую получают те, кто ухаживают за инвалидами первой группы, за теми, кто старше 80 лет. Чтобы получить эту компенсацию, они должны не работать».

Как сообщил Станислав Гонтарь, размер компенсации сохранился неизменным с 2008 года. При этом МРОТ тогда составлял чуть более двух тысяч рублей. Сейчас он по стране перевалил за 16 тысяч рублей. А уровень компенсации так и не пересмотрели. С точки зрения депутата, это несправедливо. Эту мысль и хотят донести до правительства страны.

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