Станислав Ланин, руководитель ММБУ «Управление дорожного хозяйства», нервничает и возмущается

Снегопады и морозы сменились плюсовой температурой. На дорогах образовалась снежная каша. Управление дорожного хозяйства борется с ней по всему городу, но часто сталкивается с непониманием автовладельцев. Сегодняшний рейд городская служба провела вместе с инспекторами ГИБДД.

Улица Гаджиева перекрыта со всех сторон. Здесь работает тяжёлая техника, проезд личного автотранспорта временно ограничен. Об этом автолюбителей предупреждают запрещающие знаки, установленные на въездах на улицу со дворов и прилегающих дорог. Однако «кирпич» водителей, которым очень надо, не останавливает. Не смущает таких даже присутствие сотрудников ГИБДД.

Станислав Ланин, руководитель ММБУ «Управление дорожного хозяйства»: «Нынешняя зима, наверное, самое нервное время, потому что приходится ругаться не только со своими работниками, а ещё и с водителями, которые нарушают действие знаков. Мы везде выставили «кирпичи» - проезд запрещён, всё равно все лезут под технику, под уборочную, может быть ДТП, всё, что угодно. Вот приходится работать в таких нервных условиях!».

Отдельная боль дорожников - брошенные на обочинах проездов машины. Несмотря на предупреждения, не все автовладельцы спешат освободить оперативный простор для погрузчиков и самосвалов. Такой транспорт эвакуируют. Вот и мурманчанину Щерзоду Дадабаеву едва не пришлось искать свою «Дэу Нексия» на штрафстоянке. Мужчине повезло. О том что полицейские убирают неправильно припаркованные автомобили, его предупредил друг. Чтобы спасти свою «ласточку» от эвакуатора Щерзоду пришлось отпрашиваться с работы.

Такую же работу Управление дорожного хозяйства ведёт и на других улицах города. И люди, и техника трудятся круглосуточно. Только за минувшие сутки вывезены почти 5,5 тысячи кубометров снега. На посыпку дорогиспользованы 74 кубометра пескосоляной смеси. В уборке задействованы 207 единиц техники и 210 человек.