Станислав Романов: преодолеть 1346 километров на велике

Вставать в 5 утра, чтобы не ехать в потёмках, встречать диких животных, умываться в реках и озёрах, ночевать в палатке и окончательно убедиться в доброте людей. И всё это за 10 дней велопути из Мурманска в Санкт-Петербург.