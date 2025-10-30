Становление: в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре чествовали молодых специалистов

В этом году клинический многопрофильный центр принял на работу 128 специалистов, из которых 76 только начинают карьеру. Каждого новобранца сопровождают профессионалы медицинского дела, чтобы подсказать, направить и поддержать.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Сегодня мы чествуем молодых специалистов, которые трудоустроились в этом году в многопрофильный центр, пообщаемся, обменяемся мнениями, услышим те или иные вопросы, поздравим их с началом жизненного пути в медицине».

Торжественное событие началось с подведения итогов конкурса «Лучший наставник многопрофильного центра». Врачи услышали слова благодарности и получили подарки за хорошую работу. Без их покровительства молодым специалистам было бы трудно адаптироваться к новой работе.

Евгений Тарбаев, главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «У нас проходит конкурс наставника, а его основным компонентом является то, сколько специалистов осталось работать, несмотря на тяжёлый труд и климатические условия. Есть те, кто не выдерживает, а есть те, кто едут именно за этим».

Быть внимательным, отзывчивым и чутким к другим людям, проявлять заботу об их нуждах, мыслях и чувствах – ключевые качества, без которых медицинский специалист не сможет долго продержаться в этой непростой профессии.

Виктория Цибизова, врач-неонатолог Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Мне было очень страшно приходить в новый коллектив. В новый город приехала. Но в первый же день всё рассеялось, все мои страхи, потому что у меня очень добрый коллектив, отзывчивый, во всём помогает, мне очень нравится».

Лидия Ковалёва, операционная медицинская сестра Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Груз ответственности всегда лежит на нас, поэтому, когда мы шли в эту профессию, мы осознавали, с чем мы столкнемся. Сейчас это даётся спокойно, уверенно, у нас хорошие наставники, которые нам во всем помогают, мы справляемся».

Привлечь специалиста – только половина дела. Важно создать условия, чтобы он остался, рос профессионально и чувствовал себя частью большой команды.