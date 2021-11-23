Старая Кола радует новыми объектами

Сегодня губернатор Андрей Чибис работал в Кольском районе. Глава региона посетил ряд новых объектов инфраструктуры и пообщался с местными жителями.

Главным событием дня стало открытие нового моста через реку Тулома.

Мост через Тулому в Коле начали реконструировать ещё в 2019 году. Процесс обновления был долгий и непростой. Ведь старую переправу сначала перенесли в сторону, она во время строительства служила в качестве пешеходной.

Новый мост длиннее старого, к слову, конструкцию последнего, возведённого в 1952 году, признали не безопасной для движения транспорта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мост очень большое значение имеет, потому что он сокращает цепочку транспортную до Причального, Мурмашей, Туломы. И очень важно, с точки зрения обеспечения транспортом этих населенных пунктов, сократить время этих поездок».

Старый мост был уже, на его проезжей части едва разъезжались автомобили. А вот по чему будут скучать местные жители, так это по внешнему виду. Новое сооружение – обычное, без узнаваемой фермы, сложной стержневой системы, удерживающей конструкцию.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Движение будет открыто для всех видов транспорта, в том числе общественного. Расписание возвращается к тому, что было прежде, до того, как два года назад мост ушёл на ремонт».

В день открытия долгожданного обновленного моста губернатор Андрей Чибис лично проехал по нему. Теперь сооружение введено в эксплуатацию и доступно для автомобильного и пешеходного движений. Здесь предусмотрены две полосы по 3,5 метра и два тротуара шириной в 1,5 метра.

Андрей Аляпкин, директор Мурманского филиала ФКУ Упрдор «Кола»: «Само пролётное строение сталижелезобетонное длиной 190 метров. С железобетонной плитой монолитной 22 см. Я думаю, прослужит не меньше старого сооружения. Более 50 лет точно прослужит».

После открытия моста глава региона вместе с главами Кольского района осмотрел дороги, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И конечно, посетил новую набережную в Коле. Здесь установлены современные конструкции для игр и отдыха взрослых и детей.

Следующим местом визита стал мини-технопарк «Квантолаб», открытый в Коле осенью прошлого года. Здесь дети занимаются по трём направлениям -хай-тек, промышленный дизайн и робототехника. Например, 11-летний Кирилл Пивоваров из Мурмашей мечтает связать свою жизнь с робототехникой. Он ею увлекается уже 4 года. Сейчас вот смастерил двух роботов – штангиста и танцора.

«Квантолаб» в Коле был открыт в рамках федерального и регионального проектов «Успех каждого ребёнка» и нацпроекта «Образование».