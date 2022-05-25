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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.22 19:30

Старая котельная с прекрасным видом на Мурманск и с дружным коллективом

На берегу Кольского залива в Абрам-Мысе работает запущенная ещё в конце 60-х годов прошлого века котельная, когда-то обслуживающая нужды местного СРЗ, а теперь дающая тепло только в жилые дома микрорайона. Но главное в ней то, что здесь трудятся увлеченные своим делом люди.

Думал ли Валерий Завгородний, когда учился на инженера-механика в высшей мореходке, что вместо холодильных установок в его ведении будут паровые котлы. И он станет капитаном, только не судна, а котельной.

Валерий Завгородний, начальник котельной Абрам-Мыс: «Начинал на этой котельной с младшего машиниста, за восемь лет дорос до начальника котельной».

Котельная Абрам-Мыса стоит прямо на берегу Кольского залива. Из её окон видны причалы и корабли. Изначально её строили для нужд судоремонтного завода, но в 90-е доки опустели. СРЗ номер два прекратил своё существование, а жители западного берега рисковали остаться без отопления и горячей воды. Зимой 1998 году здесь высадился десант теплоэнергетиков во главе с начальником участка Андреем Зыковым. С чем им пришлось столкнуться, вспоминает старший машинист котельной Владимир Петров.

Владимир Петров, старший машинист котельной Абрам-Мыс: «Здесь было все разрушено, темно, дымно, вся территория засыпана каким-то мазутом непонятным. Ужас. Перво-наперво нам была задача поставлена продержаться до конца отопительного сезона, чтобы не допустить размораживания. Месяц мы тут лазили по трубам, изучали, что куда идёт, где и какой клапан. Месяц мы изучали, а потом рулить начали».

Котельная 1969 года постройки практически ровесница Владимира Валентиновича, уже тогда нуждалась в перестройке.

Владимир Петров, старший машинист котельной Абрам-Мыс: «В 1999 году мы котельную полностью остановили месяца на четыре и началась перестройка. Была переделана полностью мазутонасосная, котлы были очищены опрессованы, сданы Котлоназдору».

Но полностью избавиться от наследия перестройки не удалось.  Протяженность труб, по которым к жилому району доставляется пар, почти полкилометра. Вторая проблема – это излишняя мощности котлов. Даже зимой столько тепла микрорайон не потребляет. В планах - полное перевооружение котельной: отказ от паропровода и установка новых жаротрубных котлов с автоматизированными горелочными устройствами.

Работают на котельной в основном жители Абрам-Мыса и близлежащих посёлков, но и мурманчан хватает. Когда ходил катер через залив, дорога занимала полчаса, теперь добираться приходится в три раза дольше, признается старший машинист котельной Илья Шахмаев.

Илья Шахмаев, старший машинист котлов: «У меня трудовой путь большой: мореходная школа, ВСГА, отряд вспомогательных судов гидрографии ВМФ, рыбный порт и вот здесь я уже девятнадцатый год».

Юрий Билицин, бригадир слесарей, пришел работать на предприятие в 1995 году сразу после армии, а теперь по его стопам пошёл сын.

Юрий Билицин, бригадир слесарей: «Это мой сын Билицин Никита Юрьевич, пришёл из армии, устроился, работает и учится одновременно».

Никита Билицин, слесарь: «Служил в Воркуте. После армии предложили работу здесь, всё устраивает».

Никита работает рядовым слесарем, а учится на заочном в Московском юридическом институте.

Юрий Билицин, бригадир слесарей: «Я думаю, что это большой опыт, даже, если руководящая должность будет, то надо иметь представление и на себе испытать дело, как гайки крутить».

Марина Зенова владеет редкой для женщины профессией сварщика.

Марина Зенова, сварщик: «Я родом из Сибири. Сварщиком стала во времена комсомольских строек, очень романтики хотелось. У нас в группе учились четыре девочки. На своём жизненном пути я много женщин встречала, хотя бы вспомните фильм «Высота», там тётенька тоже была сварщицей».

Вместо Байкало-Амурской магистрали судьба забросила Марину в Заполярье. И вот уже 13 лет она вместе с коллегами делает Крайний Север теплее.

Марина Зенова, сварщик: «Мы всё можем сделать, много зависит от силы тока, от электродов».

Самое светлое помещение на котельной – лаборатория химического анализа. Недавно здесь сделали косметический ремонт - спасибо маляру-штукатуру Надежде Клишиной.

Валентина Костина, лаборант химического анализа: «Нововведения всегда к лучшему. Например, ремонт делался силами нашего сотрудника, спасибо ей огромное за такую красоту».

Работает здесь лаборантом Валентина Костина. Она следит за качеством теплоносителя с помощью химических анализов, а о комфорте жителей может судить по отзывам соседей.

Валентина Костина, лаборант химического анализа: «МЭС отапливает садик, в который ходят мои дети. Претензий никогда не было и в квартире жарко очень».

Тепло в домах, тепло в коллективе. Хотя, по словам начальника котельной Валерия Завгороднего, часть традиций уходит в прошлое. Люди перестали отмечать праздники как одна семья, но всё равно коллектив дружный –лучшее тому доказательство отсутствие текучки кадров и свободных вакансий.

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