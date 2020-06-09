Старая промышленная территория в Мурманске получит новое развитие

В рамках проекта по строительству технологических модулей верхних строений в регионе создаётся собственная база по изготовлению полупалуб и трубопроводных узлов для транспортировки на завод «НОВАТЭК-Мурманск».

Сейчас на площадке одного из заброшенных бетонных заводов на Нижнеростинском шоссе в Мурманске кипит работа. Территорию, где ещё недавно стояли обветшавшие промышленные конструкции, уже не узнать.

Здесь строятся новые производственные цеха, создаётся необходимая инфраструктура. Планируется, что в сентябре стройка закончится, а в декабре на новом предприятии будет изготовлена первая полупалуба.

Готовые металлические конструкции будут доставлять баржами на западный берег для последующей сборки модульных платформ.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Он использоваться будет не только на проекте в Белокаменке, но также, может быть, использован на проекте компании «Роснефть», которая планирует реализовать на 82-ом заводе проект по строительству буровых платформ. Им необходимы будут такие же почти по объёму работы по изготовлению этих полупалуб».

На предприятии уже трудятся около 800 человек, 30% из которых жители Мурманской области. При выходе на проектную мощность в декабре 2020 года количество рабочих мест увеличится до полутора тысяч.

Важно отметить, что компания может стать ещё одним потенциальным резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы приветствуем такие инвестиции и всячески будем помогать для того, чтобы такие современные комплексы, предприятия строились на территории города Мурманска, на территории Мурманской области».

Параллельно с этим на площадке начнётся реализация образовательного проекта «Школа сварщиков». В рамках него, принятые на работу специалисты, смогут пройти обучение и повысить свою квалификацию. Срок эксплуатации цехов рассчитан минимум на 10 лет.