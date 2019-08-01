Старая свалка на западном берегу Кольского залива опять задымила

Недавно на мурманской свалке в районе Дровяное вновь обострилась пожароопасная обстановка. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на закрытом полигоне, однако задымление до сих пор раздражает жителей из ближайших домов.

Уже больше недели жители Мурманска обеспокоены видом густого белого дыма в районе бывшей городской свалки, которая находится на западном берегу Кольского залива. Многие, особо мнительные, говорят об экологической катастрофе. Но задымление вызвано тлением бытовых отходов, которые уже давно присыпаны грунтом.

Регулярные возгорания и появление дыма происходят на таких территориях из-за того, что процесс гниения органики в отходах провоцирует предъём температуры. На прошлой неделе ситуацию усугубила и очень жаркая погода в нашем регионе.