Старейшая школа Мурманска отпраздновала 70-летний юбилей

В Детско-юношеской спортивной школе №1 на протяжении 70 лет тренируют детей по направлениям - спортивная акробатика и гимнастика.

В честь юбилейной даты ученики выступили с показательными номерами, а всех работников и тренеров-преподавателей поздравили, поблагодарили за их многолетний труд и наградили почётными грамотами.

Людмила Тишкина, директор Детско-юношеской спортивной школы №1 г. Мурманска: «В нашей школе развиваются два вида спорта - спортивная гимнастика и спортивная акробатика. Спортивная гимнастика женская и мужская. Спортивная акробатика - это парный, групповой вид спорта».

Надо отметить, что из стен школы вышло немало мировых и российских чемпионов.

Большой спорт - это постоянные тренировки, работа и улучшение своих навыков, ведь совершенству нет предела. Попасть в группу сложно, а желающих начать спортивную карьеру здесь действительно много.

Анна Музолевская, старший тренер женского отделения спортивной гимнастики ДЮСШ №1 г. Мурманска: «Предпочтение отдаётся маленьким, худеньким, жилистым детям, чтобы легче было выполнять упражнения на снаряде. Это снарядовый вид спорта. Конечно, приветствуется трудолюбие. Даже, если ребёнок будет суперталантливый, суперфактурный, но, если у него не будет трудолюбия, ничего не получится. Ребёнок должен быть упёртым, в хорошем смысле этого слова, упрямым, настойчивым. Конечно, должна быть большая помощь родителей в этом вопросе».

В стенах учреждения работает стабильный и опытный коллектив. Многие тренеры, когда-то ещё юном возрасте пришли в эту школу, прошли нелегкий путь и достигли высоких результатов. А сейчас тренируют новое поколение и вкладывают в них все свои знания и делятся опытом.

Александр Степанов, старший тренер отделения спортивной акробатики ДЮСШ №1 г. Мурманска: «Я стал чемпионом России и Мира. Осуществил свою мечту, мечту своего отца. Когда меня спросили, кем я хочу быть, я сказал, что только тренером, потому что Клавдия Михайловна Наумова, мой тренер, сказала: «Саша, станешь чемпионом мира, будешь работать тренером». У меня это из головы никогда не уходило. У меня была картина, чтобы быть тренером, надо быть лучшим в мире. Вот это до сих пор я в себе несу».

Единственное, на что сетуют преподаватели, это трудности со зданием и территорией вокруг него. В этом вопросе они надеются на помощь со стороны правительства и комитета по образования.