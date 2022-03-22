Старейшему мурманскому журналисту Василию Белоусову исполнилось 85!

Василий Сергеевич - почётный гражданин Мурманской области, кавалер орденов Дружбы, «Знак Почёта», заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Василий Белоусов родился в Вологодской области, журналистикой начал заниматься во время службы в армии на космодроме Плесецк, писал для армейской прессы. С 1956 года работал на Мурманском рыбокомбинате электриком, писал статьи о своих коллегах.

С19 61 года начал трудиться в областной газете «Полярная правда», а спустя 16 лет стал официальным представителем региона в ТАСС.

Булоусов и сейчас не прекращает работать, он пишет книги об истории нашего региона. В канун юбилея вышел в свет новый сборник автора, он называется «По ту сторону границы». В книге Василий Сергеевич рассказывает о поездках, которые он совершал по заданию ТАСС, а также о работе в Фонде мира. По заданию редакции Белоусов бывал в Японии, Монголии, Северной Корее и Китае, на Балканах и в Скандинавии.

Презентация новой книги состоится 1 апреля в Мурманской областной научной библиотеке.