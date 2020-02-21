К этому призывает мурманчан зоозащитница Оксана Анчишкина. И сейчас она находится в поисках отзывчивых земляков для нового фотопроекта.

Задумка Оксаны простая: разместить по городу плакаты с фразой «Старость не должна быть одинокой» с изображенными на них пожилых людей и старых собак. Это должно привлечь внимание горожан, чтобы они заботились не только о своих пожилых родственниках, но и не бросали стареющих питомцев. Четвероногие модели для фотосессии уже есть – это четыре таксы, которые сейчас проживают в приюте для животных Оксаны Анчишкиной. Добрые и ласковые собаки тоже находятся в пенсионном возрасте и имеют непростую судьбу. Им не хочется оставаться одинокими.

Оксана Анчишкина, председатель региональной общественной организации «Приют»: «Очень хотела бы сфотографировать пожилого человека, очень пожилого человека с одной из наших собак. И я надеюсь, благодаря нашему сюжету, кто-то из пожилых людей согласится стать моделью. Либо на прогулке с собакой, рядом животным, либо мы могли бы приехать домой и сфотографировать их. И может быть, кто-то из хороших фотографов откликнется на этот проект и поможет нам реализовать благотворительный проект».