«Староверов против-2»: журналисты «Арктик-ТВ» продолжают рассказывать о неприглядных делах мэра города металлургов
Во время работы мы нашли множество нарушений закона, которые, как мы полагаем, мэр Мончегорска допустил во время осуществления своей деятельности. Уместить все факты в один материал не удалось, потому сегодня мы покажем вторую часть нашего расследования.
На этот раз мы расскажем о том, каких же успехов добился Дмитрий Староверов за время руководства городом, о том, почему глава муниципалитета судился с городским Советом депутатов и каких результатов в итоге добился.
И, наконец, покажем участок, который, по нашему мнению, в нарушении закона приватизировал для своих нужд мэр Староверов. А заодно расскажем любопытную историю о том, как земельный надел главы Мончегорска за пару лет увеличился в размерах, заняв территорию, принадлежащую федеральному предприятию.
Смотрите специальный репортаж «Староверов против-2» сегодня, 15 февраля, в 21.00 на телеканале «Арктик-ТВ», а также на странице телеканала «ВКонтакте».