«Староверов против-2»: журналисты «Арктик-ТВ» продолжают рассказывать о неприглядных делах мэра города металлургов

В конце января на телеканале «Арктик-ТВ» вышел специальный репортаж «Староверов против». Как нетрудно догадаться из названия, журналистское расследование мы посвятили главе города Мончегорска Дмитрию Староверову.

Во время работы мы нашли множество нарушений закона, которые, как мы полагаем, мэр Мончегорска допустил во время осуществления своей деятельности. Уместить все факты в один материал не удалось, потому сегодня мы покажем вторую часть нашего расследования.

На этот раз мы расскажем о том, каких же успехов добился Дмитрий Староверов за время руководства городом, о том, почему глава муниципалитета судился с городским Советом депутатов и каких результатов в итоге добился.

И, наконец, покажем участок, который, по нашему мнению, в нарушении закона приватизировал для своих нужд мэр Староверов. А заодно расскажем любопытную историю о том, как земельный надел главы Мончегорска за пару лет увеличился в размерах, заняв территорию, принадлежащую федеральному предприятию.

Смотрите специальный репортаж «Староверов против-2» сегодня, 15 февраля, в 21.00 на телеканале «Арктик-ТВ», а также на странице телеканала «ВКонтакте».