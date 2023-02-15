СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 19:30

«Староверов против-2»: журналисты «Арктик-ТВ» продолжают рассказывать о неприглядных делах мэра города металлургов

В конце января на телеканале «Арктик-ТВ» вышел специальный репортаж «Староверов против». Как нетрудно догадаться из названия, журналистское расследование мы посвятили главе города Мончегорска Дмитрию Староверову.

Во время работы мы нашли множество нарушений закона, которые, как мы полагаем, мэр Мончегорска допустил во время осуществления своей деятельности. Уместить все факты в один материал не удалось, потому сегодня мы покажем вторую часть нашего расследования.

На этот раз мы расскажем о том, каких же успехов добился Дмитрий Староверов за время руководства городом, о том, почему глава муниципалитета судился с городским Советом депутатов и каких результатов в итоге добился.

И, наконец, покажем участок, который, по нашему мнению, в нарушении закона приватизировал для своих нужд мэр Староверов. А заодно расскажем любопытную историю о том, как земельный надел главы Мончегорска за пару лет увеличился в размерах, заняв территорию, принадлежащую федеральному предприятию.

Смотрите специальный репортаж «Староверов против-2» сегодня, 15 февраля, в 21.00 на телеканале «Арктик-ТВ», а также на странице телеканала «ВКонтакте».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире22:00«Ночные ласточки». Художественный сериал, 7 серия (12+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Человек на своем месте». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро укрепилось почти на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика