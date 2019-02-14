Старшее поколение северян голосует за активную и интересную жизнь

Мурманские общественники высказали своё мнение по поводу создания в столицы Заполярья Городского клуба старшего поколения. О том, с какими трудностями сталкиваются люди после выхода на пенсию и почему им нужна поддержка, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

«Городской клуб старшего поколения» создан в столице Заполярья, чтобы разрушить стереотип о малоактивном образе жизни северян в возрасте. Участники клуба будут посещать и организовывать спортивные мероприятия, слушать лекции о финансовой и налоговой грамотности, заниматься рукоделием. Все это делается для того, чтобы человек после выхода на заслуженный отдых, не впал в депрессию и не чувствовал себя бесполезным.

«Самое главное в этой программе - люди с активной позицией, - считает Татьяна Юмаева, председатель Ленинской окружной организации «Всероссийского общества инвалидов». – Выходят люди на пенсию, которые всю жизнь посвятили городу, работе, а сейчас получается, как бы, отрезаны от активной жизни».

Общественники подчеркивают, что часто после выхода на пенсию теряется связь со старыми друзьями и коллегами, появляется нехватка общения. Именно поэтому пожилые люди смотрят телевизор круглые сутки: им просто не хватает реальных событий. В новом социальном проекте пенсионеры и те, кто только планируют выйти на заслуженный отдых, смогут обрести новые знакомства.

«Клуб как раз и предназначен для этого, чтобы новые друзья появились, чтобы северяне смогли заняться каким-то любимым делом, творчеством, - говорит Надежда Шалина, представитель Всероссийского общества слепых. - Кто не знает, например, как работать на компьютере, можно научиться».

Ещё один важный аспект - взаимодействие людей старшего поколения и молодёжи. Планируется, что во время регулярных встреч опытных общественников и представителей молодёжных организаций будут рождаться идеи новых интересных акций и городских праздников.

«Городской клуб показывает отношение городских властей, в первую очередь, к тем людям, которые в своё время строили, создавали Мурманск, - считает Евгений Левченко, председатель городской организации «Ветераны войны и военной службы». – Уровень гуманизма общества определяется отношением к молодёжи и к людям пожилого возраста».

В Городском клубе старшего поколения уже 111 участников. Чтобы стать членом организации необходимо написать заявление в отделе социальной поддержки и получить именное удостоверение.