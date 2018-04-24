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День за днём с «Арктик-ТВ»24.04.18 19:30

Старшеклассники гимназии № 6 Мурманска посетили историческую гостиную

С приближением праздника Великой Победы многие школы приглашают в свои стены ветеранов войны и людей, которые как никто другой знают обо всех событиях того времени. Не стала исключением и гимназия  6 Мурманска. Старшеклассники встретились с заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Михаилом Белошеевым на специальной исторической гостиной, где ребята узнали многое из жизни дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина.

История отечественного военного флота знает немало достойных морских офицеров, которые навсегда оставили в ней свой след. Один из таких  - контр-адмирал Александр Шабалин, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды представленный к званию Героя Советского Союза. В 40-е годы прошлого века  он  командовал торпедным катером и потопил 32 корабля и транспорта противника. Чтобы почтить память героя и узнать новые интересные факты из его жизни, в гимназии № 6 состоялась историческая гостиная.

- Цель наших исторических гостиных не просто провести лекции, отмечает Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.  Лекцию может провести и учитель, и я, как учитель истории, умею это делать. Наша историческая гостиная отличается тем, что, благодаря творчеству нашего режиссера Андрея Андреевича Сычёва, создан богатый архив документальных фильмов.

Ребятам показали фильм о жизненном пути Александра Шабалина. По мнению школьников, такие встречи необходимы для расширения кругозора.

Но кроме исторических фактов школьникам рассказали и о проекте благоустройства сквера, в котором планируется расположить памятник контр-адмиралу.

Площадь благоустройства составит более тысячи квадратных метров. Возле мемориала предполагается поставить 2 якоря с цепями, которые будут символизировать подвиг героев-североморцев. Обширную прогулочную зону замостят брусчаткой, так же в парке появятся газоны с цветами.

 

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