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День за днём с «Арктик-ТВ»20.02.18 19:30

Старшеклассники города и области показали себя в военно-тактических играх «Орлёнок»

Подростки из военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и кадетских корпусов Мурманска и муниципальных образований региона приняли участие в игре «Орлёнок». Это аналог известных в советское время состязаний «Зарница». Изменилось и название, и наполнение. В современном варианте юношам и девушкам приходится проходить лазерный бой и захватывать «вражеские позиции» с использованием оборудования лазертаг.

Для победы участникам необходимы не только индивидуальные  сильные характеристики, такие как скорость реакции, выносливость, стратегическое мышление, но и умение работать в команде. Ведь именно от того, как смогут договориться между собой ребята и как слаженно они станут совместно действовать, зависит успех всей группы.  

Игры продлились весь день, скучать никому не пришлось. Помимо основной программы все желающие могли увидеть выставку боевого оружия регионального УФСИН, поучаствовать в мастер-классах по спортивной подготовке и, конечно же, отведать блюда военно-полевой кухни.

Комментарии

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Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
Комментарий к новости:Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена
KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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