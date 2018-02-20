Старшеклассники города и области показали себя в военно-тактических играх «Орлёнок»

Подростки из военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и кадетских корпусов Мурманска и муниципальных образований региона приняли участие в игре «Орлёнок». Это аналог известных в советское время состязаний «Зарница». Изменилось и название, и наполнение. В современном варианте юношам и девушкам приходится проходить лазерный бой и захватывать «вражеские позиции» с использованием оборудования лазертаг.

Для победы участникам необходимы не только индивидуальные сильные характеристики, такие как скорость реакции, выносливость, стратегическое мышление, но и умение работать в команде. Ведь именно от того, как смогут договориться между собой ребята и как слаженно они станут совместно действовать, зависит успех всей группы.

Игры продлились весь день, скучать никому не пришлось. Помимо основной программы все желающие могли увидеть выставку боевого оружия регионального УФСИН, поучаствовать в мастер-классах по спортивной подготовке и, конечно же, отведать блюда военно-полевой кухни.