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День за днём с «Арктик-ТВ»06.09.17 19:30

Старшеклассники знакомятся с профессией врача воочию

Медицинские заведения города пытаются подогреть интерес школьников профильных классов к профессии врача. В городской больнице Мурманска прошла экскурсия для учеников нескольких образовательных учреждений.

В ближайшем будущем привлекать кадры в больницы и поликлиники региона планируют с помощью увеличения подъёмных выплат. Врачам и среднему медперсоналу предлагают полмиллиона рублей, а муниципальные власти при необходимости должны будут обеспечить молодых докторов жильём. Но как ни странно, даже среди тех школьников, которые  учатся в профильных химико-биологических классах, большинство как огня боятся многих лет учёбы, клятвы Гиппократа, вида крови и не всегда спокойных пациентов. Но есть и исключения.   

- В нашей семье четыре врача. Династия и мне тоже хочется её продолжить, - говорит Алексей Сарников, старшеклассник.

Специалисты в сфере здравоохранения прекрасно понимают, что современные выпускники - это неплохие, но долгосрочные инвестиции. Тем неменее, сегодня руководители Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи подписали соглашение о сотрудничестве с  несколькими учебными завладениями города. Конечно, далеко не все ученики заинтересуются целевыми программами и захотят связать свою жизнь с региональной медициной, но шанс на это есть. 

- При выборе целевого направления ребята должны владеть информацией по профессии, кем они хотят стать. Работать им в детьми, работать со взрослым населением, быть терапевтом, хирургом, анестезиологом, - говорит школьникам, пришедшим на экскурсию  Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». -  Может, кто-то хочет быть врачом-лаборантом. Всё это они должны определить для себя во время двух лет учебы, и им в этом надо помогать.

А начинается сотрудничество с экскурсии. Кончено операционную школьникам пока никто не покажет, но такие визиты станут регулярными, так что возможность сформировать своё мнение о профессии, которую благодаря фильмам некоторые считают романтичной, возможность будет.

- В жизни, на практике, они сталкиваются с не очень эстетическими сторонами этой профессии, а доктор должен помогать всегда и в любой ситуации, - замечает Ирина Ускова, директор школы № 5 г.Мурманск.

Отсутствие в регионе медицинского вуза создаёт определённые трудности в сфере здравоохранения региона. Ситуация банальна, отучившись, многие молодые специалисты предпочитают строить карьеру  в городах побольше и поближе к уютным во всех отношениях федеральным центрам. Домой возвращаются единицы, в основном те, кого держит преемственность и семейные традиции.

- Я хочу получить медицинское образование, но врачом быть не хочу, - говорит

Денис Арефьев, старшеклассник. -  Хочу быть косметологом, делать татуировки, а врачом быть не хочу. Бумажек много писать. У меня очень неразборчивый подчерк.

Денис честно признается, больницу он знает хорошо и без экскурсий, не раз бывал у бабушки и мамы, которым приходится много трудиться и это тоже один из больших минусов в профессии врача. На работе порой проводишь больше времени, чем дома с родными.   

Комментарии

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