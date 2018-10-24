Старшекурсники Мурманского индустриального колледжа провели в цехах СРЗ «Нерпа»

Завершается Всероссийская акция «Неделя без турникетов», которую уже несколько лет подряд организует Союз машиностроителей России. В Мурманской области активными участниками этой акции являются александровские судоремонтные заводы. Старшекурсники Мурманского индустриального колледжа целый день провели в цехах СРЗ «Нерпа», а первокурсники полярнинского филиала МГТУ путешествовали по лабораториям и заказам 10-го судоремонтного завода.

Преподаватели полярнинского филиала МГТУ отмечают популярность специальности «судостроение». В этом году на профиль поступила большая группа выпускников 9-х классов. И такой выбор в городе, где базируются корабли северного флота, можно назвать одним из самых рациональных.

Что бы укрепить интерес молодежи к производству - ребят приглашают на экскурсию в цеха судоремонтного завода. Инструктаж по технике безопасности пройден, каски в которых ходят все без исключения специалисты - получены. Первым делом студентов ведут в центральную заводскую лабораторию. Все что здесь испытывают и проверяют имеет бытовую ценность.

От физики к химии. Здесь, буквально под микроскоп можно увидеть, как работают современные анализаторы и простые манометры. Без понимания свойств материалов корабелам сегодня никуда. Краски нужны средоустойчивые, сварные швы без дефектов. Любая мелочь может похоронить труд целой бригады судокорпусников, если материалы недостаточно прочные, вязкие, чистые, несоответствующей марки.

Сотрудничество учебных заведений и производства - выстраивание своего рода профориентационной вертикали в обществе - это реальный инструмент в воспитании рабочих и инженерных кадров в стране. Все предприятия российской промышленности объединенные под эгидой Союзмаша проводят такие экскурсии что бы спецовки и каски, чертежи и станки стали для нового поколения россиян ассоциировались с успешностью и престижем.