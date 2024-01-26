Старт дан! Первая континентальная экспедиция вокруг Российской Федерацией «Россия 360» официально началась

Что интересно, всё путешествие пройдёт на колёсной технике российского производства. В экипаже 12 человек. Эту экспедицию поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Россия 360» - так называется уникальная континентальная экспедиция вдоль сухопутных границ нашей страны, официальный старт которой был дан в столице Заполярья на мурманском морском вокзале.

В течение 2024 года российский арктический путешественник, блогер Богдан Булычев и команда проекта «Про путешествия» будут исследовать необъятную и прекрасную нашу родину – Россию – увидят тайгу, тундру, степи, горные хребты и, конечно, арктические просторы. Всего, любители приключений планируют посетить 58 регионов.

Богдан Булычев, российский путешественник, режиссёр-документалист, арктический блогер с миллионной аудиторией: «Цель и задача – не просто проехать по границам нашей большой страны, хотя и это уже уникальное событие, так как никто такого не делал, но главное, показать три важных фактора, которые там есть. Первое – это рассказать про людей, которые живут на краю нашей страны. На краю тринадцати морей, которые омывают нашу страну и двух океанов. Второе – это рассказать про уникальные природные места, которые есть. Как вы знаете, чем дальше от Москвы, тем природа менее тронута. А вот на самых окраинах нашей страны – она просто уникальная И третье – рассказать о технологических объектах, которыми мы можем гордиться».

Вся экспедиция пройдёт на колёсной технике отечественного производства, участники преодолеют 33 тысячи километров. Путешественники планируют установить один рекорд России и один рекорд Мира. Так что планов много. Частый для них вопрос: «А как же семьи?» Но возможность их видеть во время поездки будет, уверены участники.

Андрей Корх, заместитель руководителя экспедиционного центра «ПРО экспо» и член команды «Про путешествия», автогонщик и рекордсмен: «У нас есть небольшие промежутки, когда будет меняться техника: зимняя на летнюю, когда будет форма меняться. У нас есть небольшие окошки, когда будет передых – отдых после арктического этапа, который будет идти с январь по апрель. Пока новый этап будет формироваться, надеюсь, мы вернёмся на неделю домой, дальше возвращаемся и едем по следующему этану. Весь путь разбит на четыре участка, четыре дороги и между ними будут небольшие промежутки, когда мы можем оказаться дома».

Помимо глобальных целей у путешественников есть и свои собственные мечты.

Евгений Шаталов, профессиональный путешественник, руководитель экспедиционного центра «Red OFF road Expedition», рекордсмен: «Я хочу ещё раз увидеть белых медведей, потому что увидеть белого медведя – это большая удача. И это очень эмоционально. Я хочу попасть опять в Якутию и на Чукотку, потому что это один из самых красивых регионов после Кольского полуострова в России».

Старт экспедиции - всегда праздник, поэтому у морвокзала, откуда провожали путешественников, на сцене выступили различные творческие коллективы Мурманска и области.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Событие знаменательное для всей России и для Мурманска, потому что Мурманск – это ворота в Арктику».

А какое значение для нашего города! Ведь потом внукам можно будет рассказывать о том, как когда-то 12 человек отправились из нашего города в путешествие на целый год, чтобы познавать Россию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас большая честь, что сегодня экспедиция «России 360» стартует именно здесь - в городе-герое. В городе и области, где живут особые и сильные люди, своим трудом развивают нашу российскую Арктику и поднимают Мурманскую область».

Ровно через год мы увидимся с нашими путешественниками на этом же месте. Будем их очень ждать. А пока – в добрый путь!