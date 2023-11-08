Старт губернаторским новогодним ёлкам будет дан 14 декабря

Глава региона Андрей Чибис подписал соответствующее постановление.

В программу празднования войдет спектакль в Ледовом дворце спорта в Мурманске, на который по традиции пригласят детей от 7 до 14 лет, имеющих выдающиеся достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельностях.

Также гостями представления станут ребята из многодетных семей и дети участников специальной военной операции, а также ряд других льготных категорий ребят.

Как и в прошлом году, в рамках новогодней кампании коллективы областных театра кукол и драматического театра отправятся с гастрольными представлениями по региону, чтобы порадовать маленьких зрителей Алакуртти, Кандалакши, Печенги и Заполярного.

Праздничные представления будут проходить с 16 по 29 декабря.