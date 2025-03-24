Старт Международного арктического форума в Мурманске – главная тема оперативного совещания

Мурманская область принимает Международный арктический форум. И его проведение стало основной темой повестки традиционного оперативного совещания.

Мурманская область в этом году проводит Международный арктический форум. Фокус внимания во время него будет направлен на развитие Арктики и Северного морского пути, привлечение инвестиций и кадров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На полях ПМЭФ Владимир Владимирович Путин однажды подчеркнул, что Россия будет прирастать Арктикой – именно здесь сосредоточены наши ключевые минеральные ресурсы. И как раз на форуме, объединив представителей власти, бизнеса, науки и общественности, мы ставим перед собой важнейшую цель: разработать максимально эффективные стратегии для промышленного роста Арктики, улучшения качества жизни её жителей, развития городов и укрепления экологической безопасности Арктики».

Севморпуть - это не просто кратчайший маршрут, связывающий Восток и Запад, а стратегический актив России. В последние годы активно ведётся работа над тем, чтобы СМП стал конкурентоспособным на международной арене: строятся новые порты, развивается логистика, а в перспективе – расширение атомного ледокольного флота для круглогодичной навигации. Расширение флота – это и новые инвестиции для региона, а для страны – база национальной и продовольственной безопасности. В рамках МАФ состоится совместное заседание комиссий Государственного Совета России, где планируют детально обсудить формирование национального проекта по развитию Арктики и Северного морского пути.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы эту работу вели и в рамках комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика», которую Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил мне возглавлять. Мы привлекали экспертов из разных отраслей, детально отрабатывали все проекты комплексного плана. Этот вопрос обсуждался на Морской коллегии под руководством помощника Президента РФ Николая Платоновича Патрушева. Это важная тема, которая направлена на привлечение инвестиций в регионы АЗРФ, улучшение качества жизни людей и обеспечение развития инвестпроектов».

Инвестиции в Арктическую зону России продолжают расти. Уже более 900 компаний стали резидентами АЗРФ, используя налоговые льготы и государственную поддержку. Благодаря этим мерам в регионах создаются новые производства, развивается портовая инфраструктура. Вкладываются инвестиции в «зелёную» энергетику и цифровизацию. Важнейший вопрос – обеспечение регионов квалифицированными специалистами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самое главное, что Арктика – это не только экономика. Экономику делают люди, а все проекты в Арктике – это результат работы трудовых коллективов, сильных и настоящих людей. Освоение Севера сегодня требует активных и профессиональных работников, готовых трудиться в непростых климатических условиях».

На полях МАФ эксперты обсудят механизмы распространения программ, готовящих управленцев нового поколения на территории Арктической зоны. Например, в Мурманской области успешно реализуют «Курс на Север». Благодаря этому проекту в регион уже переехали более 420 специалистов и их семей. А ещё развитие Арктики невозможно без ответственного отношения к природе. И это ещё одна тема, которую поднимут на форуме.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша цель – сделать Арктику не только ресурсной базой, но и эталоном гармонии между человеком, экономическим, промышленным развитием и сохранением уникальной природы».

Было отмечено, что гостей Международного арктического форума ждёт насыщенная культурная и спортивная программы. Начать путешествие жителям и гостям региона стоит с гастрономического фестиваля «Вкус Арктики», который будет работать с 25 по 30 марта на улице Воровского. Там можно попробовать блюда северной кухни.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Участников ждёт серия гастрономических мастер-классов, где шеф-повара поделятся секретами приготовления традиционных и современных блюд арктической кухни. Особым спросом у жителей и гостей города пользуются изделия наших арктических мастеров. Поэтому для посетителей будет работать ярмарка заполярной продукции».

Погрузиться в атмосферу традиций можно в центральном сквере в «Саамской деревне», где пройдут соревнования по национальным видам спорта. Площадка будет работать с 26 по 30 марта с 11.00 до 21.00. На ледовом шоу на Ленинградской улице представят 10 фигур – символов арктических регионов. Их можно увидеть 26 марта с 17.30 до 19.00, после чего к 20 часам отправиться на Центральный стадион профсоюзов, где состоится концерт к 90-тию Праздника Севера.

А 29 и 30 марта состоится главное спортивное событие – 51-й Мурманский лыжный марафон.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Соревнования Праздника Севера в текущем году проходят по 17 видам спорта. Предполагаемое количество спортсменов взрослого и детского Праздника Севера составит более 6,5 тысячи человек из разных уголков страны. А зрителей более 32 тысяч человек».

Во время Международного арктического форума в Мурманске введут ограничения для автотранспорта. По 28 марта запрещено движение, остановка и стоянка автомобилей по улице Пушкинской - от улицы Профсоюзов до улицы Воровского и по проезду Николая Кононова - от улицы Пушкинской до улицы Софьи Перовской. Также по улице Ленинградской - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов. Запрет действует на парковке в районе дома №25 по проезду Портовому, у музея торгового порта. По 26 марта движение запрещено на улице Профсоюзов - от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев и на площади Спорта у стадиона. По 28 марта запрещена стоянка и остановка по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской и по улице Софьи Перовской - от улицы Профсоюзов до улицы Воровского, а также по улице Ленинградской - от улицы Воровского до дома №5 по улице Коминтерна.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «В целях повышения безопасности на проспекте Ленина в районе Пяти Углов и кафе «Юность» будет введено временное ограничение скоростного режима и установлены искусственные дорожные неровности».

26 марта ровно сутки нельзя будет останавливаться и стоять автомобилям по чётной стороне проспекта Ленина - от улицы Карла Маркса до улицы Профсоюзов, а 27 марта - по нечетной стороне проспекта Ленина - от дома №69 до дома №71 с 0 до 14 часов. С 25 по 28 марта запрещена остановка и стоянка транспорта по проезду к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья» и по улице Александрова - от проспекта Героев-североморцев до улицы Аскольдовцев.