Старт недели: о новых назначениях, о снегопадах и уборке улиц и подарке от федерального Минпрома

В Заполярье уже неделю практически без остановок идут сильные снегопады. Дорожники работают в усиленном режиме, отметил губернатор Мурманской области во время оперативного совещания в правительстве. Также Андрей Чибис сообщил, что в Заполярье появился новый министр внутренней политики.

В правительстве Мурманской области новые лица. На свою должность вернулся Глеб Шинкарчук. В течении года он исполнял обязанности советника губернатора. Отвечал в том числе и за реформирование Печенгского района в муниципальный округ. Во время оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что теперь Шинкарчук будет вновь трудиться министром внутренней политики.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Глеб известен всем нашим коллегам, всем муниципалитетам. Уверен, что работа в тесной связке с Владимиром Васильевичем Евменьковым даст те необходимые результаты, на которые мы все рассчитываем. И ещё одного нового человека хочу представить - это заместитель министра цифрового развития Александра Некипелова. Она отвечает за тему Центра управления регионом».

Центр управления регионом, к слову, теперь в автоматическом режиме отслеживает, в том числе и уборку снега. Контролировать работу компаний стало гораздо проще. Во время обильных снегопадов дорожники трудились иногда и круглосуточно, но в некоторых муниципалитетах всё же работу необходимо усилить, считает губернатор Мурманской области.

Андрей чибис, губернатор Мурманской области: «Я вижу через СМУТ, что происходит. Точно нужно поднажать. По результатам этого нужно будет дополнительные выводы делать и решения принимать. Система очевидно работает лучше, чем в прошлом году, но хотелось бы, чтобы она работала ещё лучше. Поэтому давайте следите за этим лично, чтобы всё в городе убиралось».

А вот отопительный сезон в Мурманской области этой зимой проходит без серьёзных происшествий. Более того, число нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось вдвое.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Таких показателей удалось достигнуть в том числе за счёт оказания в 2020 году финансовой поддержки муниципальным образованиям из областного бюджета в виде субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства в размере 208 миллионов рублей. В том числе 49 миллионов рублей на обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей в удалённых районах Мурманской области».

Во время совещания Андрей Чибис также сообщил, что Мурманская область получила в подарок от федерального Минпрома сертификат на 20 горных лыж, 30 сноубордов, три ксилофона и три набора барабанов. Это оборудование передадут в спортивные и музыкальные школы региона.