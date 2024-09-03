Старт нового учебного года задал темы оперативного совещания

Первое оперативное совещание осени началось не традиционно в понедельник, а во вторник. Однако, оно было не менее важным, чем раньше. Началось оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших в школе Беслана. Этот теракт произошёл 3 сентября 2004 года. А сегодня в разных муниципалитетах Мурманской области проходят траурные мероприятия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы все помним трагедию двадцатилетней давности, когда в Беслане боевики захватили школу. В результате теракта погибли более 300 человек, из них 186 – дети. В нашей стране не было и во всем мире неравнодушных людей не было».

Далее участники перешли к повестке совещания. В детские сады, школы, учреждения среднего и высшего образования в новом учебном году пошли более 155 тысяч юных северян. Из них на первый курс Мурманского арктического университета на направления высшего образования поступили более тысячи человек. Пока ещё идут вступительные испытания для поступления на программы магистратуры и аспирантуры, поэтому число студентов будет выше. На первый курс колледжей и техникумов пойдут более 2,8 тысячи ребят, а в первые классы школ - свыше 8 тысяч детей. В Мурманской области с 2019 года на развитие системы образования направлено более 140 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы за это время обновили порядка 1000 образовательных пространств в детских садах, школах в учреждениях дополнительного образования, колледжах и вузе. Построили восемь новых детских садов, тем самым обеспечив 100% доступность дошкольного образования. Построили лицей в Североморске, также продолжается строительство трёх школ – двух в Мурманске и одной Печенге. В новых зданиях будет учиться 1500 учеников».

100% школ охватил и проект «Арктическая школа». За время реализации программы преобразовано 282 пространства. Появились центры олимпиадной подготовки «Уникум» и «Уникум.малыш», в 16 муниципалитетах работают 78 «Точек роста». В новом учебном году в школах открыли ещё 47 профильных инженерных классов, работают психолого-педагогические и медицинские. В системе среднего профобразования создано 163 современных лаборатории. Также Мурманская область входит в пятёрку лучших регионов по реализации проекта «Профессионалитет».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё раз хочу сказать огромное спасибо Министерству просвещения РФ за поддержку наших инициатив, а также нашим промышленным партнёрам, которые инвестируют в колледжи, берут на себя обязательства по трудоустройству выпускников. До 2029 года мы совместно с предприятиями региона подготовим почти 6 тысяч специалистов. Не менее 85% выпускников будут трудоустроены в рамках этого проекта».

С 2019 года в развитие молодёжной политики в Мурманской области проинвестировано свыше 4 млрд рублей. Для молодых ребят действует более 30 мер поддержки. Это гранты на реализацию молодёжных социально-значимых проектов и программ и в сфере предпринимательства; премии и вознаграждения в сферах культуры и спорта; стипендии в науке и образовании. С 1 сентября действуют новые меры поддержки для студентов Мурманского арктического университета. Ежегодная выплата 100 тысяч рублей для выпускников школ с высокими баллами за ЕГЭ и индивидуальные достижения, а также для медалистов, которые выбрали очное обучение в МАУ. Отличникам-первокурсникам предусмотрена компенсация расходов до 30 тысяч рублей за две поездки домой. Внедряется и ежемесячная стипендия по 15 тысяч рублей для студентов лучших МАУ, начиная со второго семестра. С этого сентября по итогам учебного года каждому отличнику очной формы обучения начислят 100 тысяч рублей. Накопленную сумму можно потратить после обучения на покупку жилья в Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Начался отбор на именную стипендию губернатора одарённым детям и учащейся молодёжи. 6 победителей получат единовременную выплату по 100 тысяч рублей, а ещё более 100 человек по 37 тысяч рублей. И уже на этой неделе мы принимаем в Мурманской области 12-й Всероссийский форум рабочей молодёжи. Участниками станут более 300 человек со всей страны, 50 из которых – наши ребята из Мурманской области».

6 сентября на площади Морского вокзала Мурманска состоится День первокурсника. Запланирован парад учебных заведений региона, работа интерактивных площадок, тематических фотозон, а также выступление творческих коллективов. Также юноши и девушки смогут получить информацию о новых программах обучения, стипендиях и других мерах поддержки. На специальных площадках первокурсникам расскажут о возможностях реализации в общественной и волонтёрской деятельностях, перспективах прохождения практики и трудоустройства. Главными гостями события под названием «Твой маяк – Арктика», станут первокурсники из 26 учебных заведений Заполярья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В прошлом году он объединил большое число ребят, поступивших в наши колледжи, техникумы и вузы. Уверен, в этом году праздник будет не менее зажигательным. И здесь мы особое внимание уделим вопросам безопасности».

В голосовании за инициативные проекты губернаторской программы «На Севере – твой проект» приняли участие почти 20 тысяч человек. В этом году реализуется 151 проект-победитель, из которых 51 – детские и спортивные площадки. В настоящее время полностью завершены работы по 107 проектам.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Отдельно хочу отметить Заозерск, Умбу и Териберку, которые завершили работы раньше срока. Муниципалитеты, где работы ещё ведутся, прошу оперативно принять меры по их завершению: Полярные Зори, Ковдор, Североморск, Зеленоборский, Тулома, Молочный, Пушной и Ревда».

В новом голосовании участвуют 237 проектов. Победители будут определены в ноябре.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что до 15 сентября на портале «Наш Север» идёт голосование за проекты, которые мы будем делать в следующем году. На эти цели в бюджете предусмотрено 200 млн рублей. Это очень серьёзные деньги».

В Мурманской области реализуют порядка 30 мер поддержки активной и талантливой молодёжи.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «В обновленных условиях за период с 2021 года лауреатами стали 387 человек, ежегодный объём финансирования составляет 5,2 млн рублей».

Ещё одна весомая мера поддержки – специальная стипендия губернатора Мурманской области для активной молодёжи региона. На неё могут претендовать работающие ребята. Заявочная кампания стартует 30 сентября текущего года.