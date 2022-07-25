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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.22 19:30

Старт новой недели: новый руководитель Минтранса, новые окна в школах, новые спортивные рекорды

В Мурманской области новый руководитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом губернатор Мурманской области сообщил во время оперативного совещания в правительстве. Также глава региона рассказал о ходе реализации программ по ремонту дорог и замене окон в школах Заполярья.

В Мурманской области новый руководитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Об этом губернатор Мурманской области сообщил во время оперативного совещания в правительстве. Также глава региона рассказал о ходе реализации программ по ремонту дорог и замене окон в школах Заполярья.

Руководителем Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области стала мурманчанка Юлия Полиэктова. Ранее она занимала пост первого заместителя министра. О назначении сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Более 20 лет проработала на разных государственных позициях в структурах правительства нашей области. В том числе руководила комитетом по государственным закупкам. А последние два года очень эффективно проявила себя сначала в качестве заместителя министра транспорта, потом первого заместителя министра транспорта. Я убежден, что опыт, с одной стороны государственной службы, понимание территории, погруженность во все детальные процессы по линии Минтранса - они помогут Вам эффективно работать в новой должности».

От кадровых решений - к техническим. В школах Мурманской области продолжается замена окон на современные энергоэффективные стеклопакеты. В планах - поменять к началу учебного года более 3000 окон.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году выделили более 200 миллионов рублей на установку свыше 3000 окон для наших школ. И полностью по тому плану, который есть, исходя из информации, план по срокам реализуется. Мы в 21-й школе по области полностью должны заменить стеклопакеты, обеспечив комфортный, тёплый процесс обучения».

Также Андрей Чибис сообщил, что правительство в этом году будет поддерживать творческих северян. Всего предусмотрено 10 видов грантов и премий. На данный проект заложено более 50 миллионов рублей. А это на 13% больше, чем в прошлом году.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу этот темп наращивать. Активнее вовлекать молодёжь, активных жителей. У нас жители очень инициативные, них есть конкретный набор идей, инициатив и предложений. Мы всем таким интересным идеям будем оказывать грантовую поддержку».

Во время оперативного совещания не забыли и о спортсменах. Андрей Чибис поздравил наших земляков, выступающих на первых международных Играх Дружбы. Мурманскую область там представляют ребята из Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Ребята уже взяли две серебряные медали.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В первый же день соревнований по плаванию, участие в которых принимают сборные 16 стран, Павел Самусенко завоевал два «серебра». Елизавета Прохорова заняла 4-е место в двух дисциплинах. Также Павел недавно стал пятикратным победителем Открытого кубка Республики Беларусь. Мы своими ребятами гордимся. Желаем им новых успехов. И надеемся, что всё больше северян будут становиться активными любителями и профессионалами в спорте».

А уже в эти выходные в Североморске состоится празднование Дня Военно-морского флота России. Праздник пройдёт в воскресенье, 31 июля. В 10 утра начнётся парад войск Североморского гарнизона, затем - военно-морской парад и военно-спортивный праздник. В событии поучаствуют около 2,5 тысячи военных, 30 кораблей и судов обеспечения. В 22.00 на Приморской площади Североморска прогремит праздничный салют.

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