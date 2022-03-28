Старт первой экспедиции ледовой самодвижущейся платформы «Северный полюс» по изучению Арктики запланирован на сентябрь

Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

Платформа оснащена бортовым научным комплексом, состоящим из 15 лабораторий, и мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах. Научно-исследовательский штат «Северного полюса» 34 человека, а автономность плавания 2 года.

Напомним, контракт на строительство судна был заключён между Росгидрометом и «Адмиралтейскими верфями» весной 2018 года, судно заложили 10 апреля 2019.

Платформа позволит возобновить практику отправки годичных дрейфующих экспедиций, прерванную из-за климатических изменений в начале 2000-х годов.