В Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользованиеК рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.21 19:30

Старт рабочей недели: гектар - северянам, молодёжные пространства – подросткам, автомобиль скорой помощи - Умбе

Губернатор Андрей Чибис провел очередное оперативное совещание. На нём вместе с министрами обсуждались важные темы, касающиеся жизни и развития Мурманской области. Например, поддержка бизнесменов в ЗАТО и реализация программы «Арктический гектар».

Губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание в региональном правительстве с поздравления выпускников вузов с окончанием обучения. В 2021 году дипломы о высшем образовании получили почти 700 бакалавров и магистрантов.

Егор Хаценко, председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области: «Главная задача молодёжных пространств – обеспечивать возможность для реализации мероприятий и проектов в новых форматах – Tik-Tok–хаус, работа с поколением Z, инстаграмность, фестивализация. Для создания молодёжных пространств были разработаны правила предоставления распределения субсидий из областного бюджета муниципальных образований, предусмотрено финансирование, проведены конкурсные отборы».

Ожидается, что к концу года будут завершены ремонты и оснащение 11 креативных пространств. Также в Мурманске дополнительно появится молодёжное пространство нового формата. Его расположат на месте бывшего магазина «Электрон».

Также на совещании стало известно, что с 15 июля вводятся дополнительные меры господдержки субъектов малого и среднего бизнеса в ЗАТО. Это льготный микрозайм под 4% сроком до 3 лет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «Сумма на пополнение оборотных средств до 2 млн, на инвестиционные цели – до 3 млн рублей. Самое главное, что залог по кредиту будет не 100%, как это обычно бывает, а будет 50%, для того, чтобы этот кредит получить».

Кроме того, губернатор напомнил, что правительство России утвердило программу льготного кредитования на создание объектов туристской инфраструктуры. Кредиты на строительство и реконструкцию отелей и многофункциональных комплексов будут предоставляться по ставке до 5% годовых на 15 лет. Одной из ключевых тем стал запуск «Дальневосточного гектара» в Арктике. С 1 августа в Мурманской области стартует программа по упрощенному получению земель.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Программа предусматривает ускоренную процедуру формирования предоставления земельных участков, которая будет составлять не более 33 рабочих дней. Получатель может выбрать вид использования, единственное условие – он не должен противоречить законодательству. Я напомню, что первые 6 месяцев действия программы в регионе гектары будут доступны только для жителей Мурманской области».

На сайте регионального Министерства имущественных отношений уже доступна интерактивная карта. Там же размещена информация о порядке предоставления земельных участков.

Далее Андрей Чибис поручил профильным министрам рассмотреть возможность увеличения количества автомобилей скорой помощи в Умбе, взять на контроль ситуацию с дорогами Терского района и отметил необходимость сокращения сроков возведения нового жилья в посёлке.

Тема коронавируса вошла в отдельный блок совещания. Прививки от ковида уже сделали более 142 тысяч жителей Мурманской области. Однако эпидситуация в Заполярье остаётся напряженной.

 

 

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