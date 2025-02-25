Старт в Североморске, финиш в Полярном: традиционный автопробег связал две столицы Северного флота

Участники марша развернули на площади Победы знамя и поклонились героям у мемориала Защитникам Отечества.

Были в составе боевых групп от Харькова до Авдеевского направления. 9 месяцев командировки участников спецоперации согревали мысли о родных.

Боцман и Вулкан, участники СВО, г. Североморск: «Для начала, чтобы семья ждала дома, остальное по накатанному идёт. Надо верить, что ты делаешь правильное дело. Да, это самое главное».

К несчастью, есть кого помянуть, поэтому сегодня бойцы в колоне автопробега, а на капотах портреты друзей и боевых товарищей. Стартовал 41-й экипаж из столицы Северного флота, финиш по уже сложившейся традиции, состоялся у одного из мемориалов защитникам Отечества региона.

Сергей Кошкарев, председатель территориальной организации Северного флота «Профсоюз гражданского персонала вооруженных сил России», г. Североморск: «В прошлом году в Печенге финишировали. Там установили мемориал 200-й бригаде. В этом году узнали, что поклонится можно в Полярном, где в сентябре открыли памятник. В следующем году, независимо от того, завершится СВО или нет, мы продолжим автопробег к тем местам, где можно прийти и отдать дань уважения участникам СВО».

Участников пробега больше ста, в том числе и дети – это своеобразный способ патриотического воспитания. Кроме того, что появляется возможность побывать в отдалённых от столицы Заполярья городах, поднимается и история героя, чей портрет путешественники наносят на свой автомобиль.

Напомним, первый автопробег под руководством Сергея Кошкарева был также в Полярном в 2013 году. Тогда целью поездки стало посещение воинских захоронений офицеров Великой Отечественной войны. Время героев пришло и сегодня, всё также, как и в 40-е, рядом с солдатами медицинский персонал – спасают жизни, поддерживают силы. Марш поддержал и Профсоюз работников здравоохранения.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области, г. Мурманск: «Сейчас защитники Отечества выполняют свой воинский дол, но рядом с ними, не жалея жизней и здоровья, борются врачи, медсестры, санитары. И конечно, это наши общие победы, наш общий праздник – День защитника Отчества».

Есть ещё одни участники СВО, которые приближают победу в тылу, участвуя волонтёрскими силами. Именно они собирают для бойцов гуманитарную помощь, собственноручного изготавливают изделия, необходимые на фронте. 15 марта в Мурманске для волонтёров спецоперации состоится форум «Север помогает».

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье – родительский комитет», г. Мурманск: «Первое – консолидировать силы, второе – познакомить командование Северного флота с деятельностью волонтёров. Третье – привлечь, конечно, материальную помощь. И четвертое – привлечь свободные руки. Не всегда нужны деньги, нужны руки».

Символично завершили северную экспедицию: в городе воинской славы гости и жители Полярного развернули полотно – копию знамени Победы длиной 20 метров и шириной – восемь.