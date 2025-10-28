Стартовал 10-й сезон фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики»

За три дня интенсива молодые умы Заполярья покажут мастерам свои разработки.

На фестивале «Юные инженеры Арктики» начинающие биологи создают вакцину в рамках хакатона. По легенде, задача команды «Эукариоты» - проверить реакцию иммунной системы человека на воздействие новой разработки.

Александра Чередниченко, Макар Осипов, участники фестиваля: «Мы сейчас удаляли реагенты».

Наталья Икко, заведующая лабораторией: «Это очень сложное задание. Знания нужны в области иммунологии, надо знать, как устроена иммунная система 1человека».

В соседней аудитории трудятся будущие программисты. Алексей Шерстов приехал на фестиваль из Умбы. Он интересуется компьютерными играми, а сейчас увлекся процессом их создания. Здесь молодой северянин с товарищем по команде делает мобильную игру для депо РЖД.

Анастасия Катюх, заведующая сектором мобильного технопарка «Кванториум»: «У нас ребята делятся на команды».

Ещё одно испытание для ребят - создание настольной игры для крупного интернет-провайдера.

Как отмечают организаторы, фестиваль направлен на вовлечение обучающихся в техническое творчество и проводится с целью профориентации будущих специалистов инженерных специальностей.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Фестивалю уже десять лет».

Фестиваль проводят как в очном, так и в заочном форматах. Дистанционный вариант предусмотрен для юных участников из Ярославской, Липецкой, Сахалинской, Брянской, Волгоградской, Свердловской областей, Ставропольского края, Башкирии и Татарстана.