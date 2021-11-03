Стартовал Большой этнографический диктант

Международная просветительская акция продлится до 7 ноября. Мурманская область в шестой раз принимает в ней участие и в этом году в формате онлайн.

Большой этнографический диктант приурочен ко Дню народного единства. Участниками акции могут стать все желающие, владеющие русским, английским, испанским и китайским языками. Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Задания можно пройти на сайте акции. Это 30 вопросов в виде теста. 20 из них общие для всех регионов страны и 10 – уникальные для каждого субъекта.

Максимальная сумма баллов, которую может набрать участник – 100. После прохождения диктанта на сайте формируется Сертификат с результатами в электронном виде.

Кстати, в этом году площадкой акции в Мурманске станет Музей народного быта и традиционных ремёсел «Рябиновый край». 5 ноября диктант будут писать представители различных национально-культурных общественных объединений и автономий.