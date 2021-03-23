74 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+40), Кольском районе (+5) и Мончегорске (+5).

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что в нашем регионе стартовал этап списания задолженности у предпринимателей, воспользовавшихся льготным кредитом под 2% по программе поддержки бизнеса в период пандемии. Банк спишет задолженность на основании сведений о численности работников по итогам февраля 2021 года, представленных заёмщиком в Пенсионный фонд России до 15 марта 2021 года.

В случае несогласия с решением банка заёмщику необходимо в кратчайшие сроки обратиться в финансовую организацию.