Стартовал фестиваль педагогических идей в дошкольных образовательных учреждениях Мурманска

Торжественная церемония открытия городского фестиваля педагогических идей в системе дошкольного образования города Мурманска «Педагог и наставник: шаги к успеху» состоялась в 105-м мурманском детском саду. Более двухсот педагогов примут участие в фестивале.

Городской фестиваль педагогических идей в системе дошкольного образования в Мурманске посвящён Году педагога и наставника. Организаторы даже не ожидали такого большого интереса и отклика от участников. А это значит, что специалисты хотят развиваться и повышать свои профессиональные навыки.

Светлана Тельянова, заведующая МБДОУ №5 г.Мурманска: «В рамках фестиваля будут организовано шесть площадок, на которых будут проходить мастер-классы, тренинги, баттлы. В них примут участие более 200 педагогических работников из 21-го дошкольного учреждения».

Часть времени посвятят и теме наставничества. Педагоги с большим стажем работы смогут передавать свои, собранные многолетним трудом и терпением, знания.

Светлана Тельянова, заведующая МБДОУ №5 г.Мурманска: «Молодые педагоги черпают идеи, смотрят какие-то новые тенденции, учатся у наставников. И это всё им пригодится дальше в жизни, в их профессиональной деятельности».

Фестиваль педагогических идей будет проходить в дошкольных образовательных учреждениях Мурманска до 30 ноября.