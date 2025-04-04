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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.25 19:30

Стартовал финал III сезона «Альфа-Банк» - Кубка Содружества по биатлону

На старте финальный этапа Кубка Содружества по биатлону лучшие лыжники России и Белоруссии. Участников, собравшихся в Долине Уюта, поприветствовал и глава региона Андрей Чибис.

В Мурманской области соревнования проводятся во второй раз, участвуют сильнейшие биатлонисты страны.

На старте финальный этапа Кубка Содружества по биатлону лучшие лыжники России и Белоруссии. Участников, собравшихся в Долине Уюта, поприветствовал и глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас большая учесть уже второй год принимать финал Кубка Содружества… Сильнейшие спортсмены России и Белоруссии у нас борются за победу. Это достойно и здорово! Масштабные соревнования проходят всё чаще и чаще в Мурманске, который президент по праву назвал столицей русской Арктики».

Мурманскую область представляют мастер спорта международного класса Анастасия Егорова, а также Иван Захаров, Сергей Карякин, Алексей Матвеев, Алексей Риве и Анжелика Сафронова.

Сопровождал соревнования один из самых известных спортивных комментаторов нашей страны Дмитрий Губерниев, он же голос российского биатлона.

Анастасия Егорова, биатлонистка: «В прошлом году у нас тоже был финальный кубок здесь. До этих соревнований я не понимала, что значит выступать в родных стенах... Это такое спокойствие на душе, так классно, что заканчивается сезон именно здесь, я очень довольна».

Гонки в первый день проходили в суровых погодных условиях. Стрельбу усложнял сильный порывистый ветер.

Юлия Шеллер, российская биатлонистка, призёр чемпионата России: «Ехала и думала: не укачусь ли я назад на подъеме из-за ветра. Боялась, чтобы не сдуло».

Победительницей спринта стала Динара Смольская из Республики Беларусь. «Серебро» у россиянки Анастасии Халили. Третье место заняла Анна Сола.

Анастасия Халили, серебряный призёр спринта: «Как говорится, последний бой - он трудный самый. Этот этап будет сложный, трасса тоже сложная - перемёты, сильный ветер. Рада, что сегодня удалось справится со всем этим, с тремя штрафами оказалась на пьедестале. Это не может не радовать».

Динара Смольская, победительница спринта: «Готовилась, отпустила всю нервозность. Понимаю, что не могу контролировать погодные условия, знала, что будет сложно, поэтому собрала всю волю в кулак и отработала гонку. Рада, что удалось справится со стрельбой. Я ехала наверху и слышала, как поддерживают болельщики спортсменок, очень приятно. Моя мама приехала сюда, мне вдвойне приятно».

Среди мужчин «золото» завоевал Александр Логинов из России. Второе место у Антона Бабикова, третьим стал Ильназ Мухамедзянов.

Соревнования продолжатся 5 и 6 апреля.

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