Стартовал конкурс «Студенческая среда»

В ДК железнодорожников состоялась торжественное открытие второго по величине студенческого конкурса «Студенческая среда». В этом году в нем примут участие 10 команд из всех высших и средних учебных заведений города.

Конкурс «Студенческая среда» проходит уже 4 год подряд. В нем принимают участие не только советы учебных заведений, но и просто инициативные и творческие объединения ВУЗов и СУЗов. Организаторы считают, что конкурс помогает молодёжи раскрыть свои таланты, найти новых друзей и к тому же поднять престиж колледжа или университета.

Всего заданий будет 10. Ребятам предстоит выполнить их до конца года. Молодёжь покажет свои таланты в творчестве и в социальной деятельности. В этом году организаторы ввели новое испытание «БлагоТвори». Студентам будет необходимо провести минимум одну благотворительную акцию и помочь тем, кому считают необходимым. Однако одним из самых ответственных и зрелищных испытаний из года в год становится фестиваль студ-советов, на котором команды представляют свои визитные карточки. Из всех коллективов только победители прошлого года держаться спокойна и вида беспокойства не подают.

Впереди у ребят полгода испытаний, во время которых им ни в коем случае нельзя забывать об учёбе.