Стартовал новый политический сезон Совета депутатов города Мурманска

Сегодня на тринадцатом заседании после летнего перерыва депутаты обсуждали актуальные вопросы жизни города.

Повестка состояла из 17 пунктов, включающих разные темы. Прежде всего, депутаты рассмотрели изменения в Уставе Мурманска в соответствии с федеральным законом №33. В нём говорится «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Правки вносят в четыре статьи, которые касаются назначения, полномочий, статуса главы города, а также порядка освобождения его от полномочий.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Изменения в Устав у нас впереди ещё предвидятся. И как раз это обусловлено принятием 33 ФЗ, который я упомянула. И этот переходный период будет весь 2026 год. Но к 1 января 2027 года Устав должен полностью соответствовать 33 ФЗ».

Это стратегически значимый документ, его своевременное обновление — залог эффективного управления и развития города. Согласно обновленному Уставу, будет выстроена чёткая иерархия взаимодействия по всем вопросам жизни муниципалитета.

Максим Кукушкин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В Устав, возможно, будут внесены изменения, которые дают губернатору право предлагать кандидатуры для избрания главы города Мурманска. Тем самым мы приводим местные законы в соответствие с федеральными, укрепляем вертикаль власти. Губернатор и его аппарат давно доказали свою компетентность, свою целеустремленность и последовательность в решениях. И доверить ему предлагать кандидатуру, на мой взгляд, важное решение».

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я считаю, что это позволит обеспечить более прозрачное взаимодействие между региональной и муниципальной властью».

Также на заседании горсовета депутаты рассматривали приведение нормативных актов в соответствие с действующим законодательством.

Не менее важными стали вопросы управления муниципальным имуществом, предлагаемого к передаче в федеральную и областную собственность. Эти решения помогут оптимизировать городские ресурсы для более эффективного использования.