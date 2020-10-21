День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.20 19:30
Стартовал первый этап народного проекта «Дороги Мурманска»
Правительство области и администрация города приглашают жителей поделиться своим мнением о том, какие дороги нужно отремонтировать в городе.
От решения северян зависит, какие улицы будут поданы в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021-2023 годы. Сбор предложений организован на площадке «Регион51» в социальной сети «ВКонтакте» до 22 октября включительно.
Далее по всем предложенным адресам проедут эксперты и общественники, чтобы выбрать наиболее поврежденные и неудобные для передвижения участки проезжей части. Финальным этапом станет голосование на портале «Наш север». Здесь мурманчане смогут определить итоговый перечень дорог, которые должны быть отремонтированы уже со следующего года.
Комментарии
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Последние комментарии
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
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Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
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