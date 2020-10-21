Стартовал первый этап народного проекта «Дороги Мурманска»

Правительство области и администрация города приглашают жителей поделиться своим мнением о том, какие дороги нужно отремонтировать в городе.

От решения северян зависит, какие улицы будут поданы в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021-2023 годы. Сбор предложений организован на площадке «Регион51» в социальной сети «ВКонтакте» до 22 октября включительно.

Далее по всем предложенным адресам проедут эксперты и общественники, чтобы выбрать наиболее поврежденные и неудобные для передвижения участки проезжей части. Финальным этапом станет голосование на портале «Наш север». Здесь мурманчане смогут определить итоговый перечень дорог, которые должны быть отремонтированы уже со следующего года.