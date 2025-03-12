С 12 марта в Мурманской области стартовал сбор заявок на участие в конкурсе проектов туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма, для предоставления им господдержки.

Максимальный размер субсидии на одного получателя составит 1 млн рублей, при софинансировании собственных средств не менее 50% от стоимости проекта.

Средства можно направить на приобретение оборудования для промышленного туризма, для создания познавательных промышленных маршрутов, модернизации или создания новых объектов показа, музейных экспозиций или смотровых площадок.

Участие в конкурсе могут принять государственные юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в Мурманской области. Реализовать проекты необходимо до конца этого года. А приём документов продлится по 11 апреля на Портале предоставления мер финансовой господдержки.