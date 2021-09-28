Стартовал VI региональный чемпионат по профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Вручную обработать металл, изготовить недостающую деталь на 3д-принтере за считаные часы могут заполярные школьники и студенты. Мастерство юноши продемонстрировали на региональном чемпионате «Абилимпикс».

Шум в слесарной мастерской для неподготовленного человека, кажется слишком громким. Но здесь ничего не поделать. Работы по металлу не могут быть безшумными. Студенты должны за 4 часа изготовить кронштейн. Таково задание VI регионального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Руслан Шмелев, эксперт «Абилимпикс»: «Здесь комплекс слесарных операции: сверление, резка, гибка».

Иван Афанасов и с молотком, и со станком управляется одинаково хорошо. Молодой человек даже представлял Мурманскую область на Национальном этапе чемпионата.

Иван Афанасов, обучающийся Мурманского индустриального колледжа: «В Москве призовое место получить не удалось, но опыт получил, работал над ошибками».

На соседней площадке Мурманского индустриального колледжа ребята помладше состязаются в инженерном дизайне. В отличие от компетенции «Слесарное дело» готовое изделие у них будет не из металла. Насос напечатают на 3д-принтере. Этому предшествует непростая работа с геометрией и чтение чертежей, как в настоящем конструкторском бюро.

Виктор Олькин, главный эксперт чемпионата «Абилимпикс»: «Необходимо по чертежам изготовить детали, часть деталей выдана, затем выдать сборку, сделать презентацию и видео насоса».

Все работы эксперты оценивают максимально тщательно, ведь победители регионального этапа должны достойно представить Мурманскую область на всероссийском уровне.