Стартовала декларационная кампания

До 3 мая необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2017 году. А оплатить НДФЛ следует до 16 июля, иначе последуют штрафные санкции.

Отчёт о доходах требуется с индивидуальных предпринимателей и юристов, занимающихся частной практикой. Также представить декларацию необходимо физическим лицам, если в 2017 году они принимали дорогие подарки, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Кроме того, придётся отчитаться налогоплательщикам, продавшим квартиру, которая была в собственности меньше пяти лет. Внимание: не трёх, как было ранее.

А вот за более популярной услугой у граждан - налоговыми вычетами, обращаться в налоговые органы можно в любое время.

- С 5 февраля к нам придут на помощь многофункциональные центры, - отметил Юрий Пода, заместитель начальника ИФНС России по г.Мурманску. - В них будут оказываться услуги нашего операционного зала.