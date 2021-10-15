Стартовала первая в истории страны цифровая Всероссийская перепись населения

Современные технологии проникают во все сферы жизни общества. Напомним, недавно в России прошли выборы с электронным голосованием, а уже сегодня, 15 октября, стартовала первая в истории цифровая Всероссийская перепись населения.

Раз в десять лет в России организуют перепись населения - последняя была в 2010 году. Следующая за ней должна была состояться в 2020, но пандемия внесла свои коррективы, и масштабное событие пришлось перенести на октябрь этого года.

Вячеслав Морозов, руководитель Мурманскстата: «Она пройдёт с сегодняшнего дня, с 15 октября, до 14 ноября текущего года. Это двенадцатая в истории России перепись населения, будет она проведена в принципиально новом - цифровом формате».

Формат, действительно, новый и уникальный – теперь у россиян есть возможность ответить на вопросы самостоятельно и сделать это можно на портале «Госуслуги». Но те, кто не дружит с современными технологиями, могут по старинке прийти на переписной участок или дождаться дома переписчика, которого можно узнать издалека по яркой экипировке: синему шарфу и жилету, а также удостоверению, портфелю и переносному планшету.

Вячеслав Морозов, руководитель Мурманскстата: «Среди преимуществ, которое даёт внедрение новых технологий, можно отметить более полный охват переписью той группы населения, которую трудно застать дома. Прежде приходилось использовать административные источники, часть информации оставалась недоступной. Ну, и повышение качества данных в целом станет лучше».

Стоит отметить, что цифровая перепись закончится быстрее, чем обычная. Ответить на вопросы онлайн можно до 8 ноября. Также желающие могут дождаться переписчика дома или самостоятельно, до 14 ноября пройти на переписной участок.