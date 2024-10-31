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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.24 19:30

Стартовала премьера третьего сезона реалити-шоу «Бизнес Хаус»

Тема это сезона - туризм. Участники проекта, вдохновляясь красотами Кольского Заполярья, будут учиться реализовывать свои бизнес-идеи, но по итогу победитель будет только один.

Реалити-шоу «Бизнес Хаус» организовало Агентство развития Мончегорска, чтобы поддержать предпринимательство среди молодёжи и развивать туристический потенциал родного города и всего региона в целом.

Анна Фёдорова, директор Агентства развития Мончегорска: «Туристический поток растёт в области и Мончегорске. Тема привлекательная, потенциальная история, если говорить про собственный бизнес».

Восемь участников из разных регионов России смогут продемонстрировать свои бизнес-идеи в сфере туризма в самых ярких локациях Мурманской области. Их ждут новые вызовы, обмен опытом и, конечно, тот самый знаменитый северный колорит. 

Игорь Абидов, режиссёр реалити-шоу «Бизнес Хаус»: «Путь у них сложный, но интересный. Здесь богатая природа и есть чем заняться: ребята будут и в лесу что-то пытаться сделать, и на воде, и какие-то, может быть, даже исторические проходить испытания. С этим будут работать».

Команда для съёмок профессиональная. Каждый из них лично вдохновлён природой севера и горит идеей проекта. Кстати, ведущей шоу в новом сезоне выступила тревел-журналистка и телеведущая Ирина Пудова.

Ирина Пудова, ведущая реалити-шоу «Бизнес Хаус», журналист: «Здесь очень проактивные люди. Это заметно. Они представляют свой край так, что его запоминают. А это очень круто».

По словам организаторов, ребята уже придумывают новые возможности для реализации своих замыслов. Согласно правилам всех сезонов, победитель получит всестороннюю поддержку Агентства развития Мончегорска для открытия своего дела.

Михаил Иванов, участник реалити-шоу «Бизнес Хаус»: «Потенциал для туризма громадный».

Екатерина Ежова, участник реалити-шоу «Бизнес Хаус»: «Очень много подмечаю для себя, очень много идей появляется».

Уже сейчас можно посмотреть первые две серии реалити-шоу на платформе «VK Видео». Новые эпизоды будут выходить каждую пятницу в сообществе шоу.

 

 

Комментарии

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Евгений
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Сергей
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Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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