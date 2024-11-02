Стартовала регистрация на 51-й Мурманский лыжный марафон

В 2025 году его проведут 29 и 30 марта.

Соревнования будут проходить в рамках традиционного Праздника Севера, который состоится в юбилейный 90-й раз.

В первый день будут гонки свободным стилем на дистанции 50 и 25 км, а во второй – спортсмены пробегут классикой.

Зарегистрироваться на Мурманский лыжный марафон можно на сайте «Russia Running».

От взносов за участие полностью освобождены лица с ограниченными возможностями здоровья, участники старше 75 лет, «легенды» Мурманского марафона – это женщины, финишировавшие более 15 раз, и мужчины - более 30 раз, а также участники боевых действий.

Каждый спортсмен может за отдельную плату приобрести именной номер и майку большого размера. Льготу в 50% предоставят мужчинам и женщинам от 65 до 74 лет и многодетным семьям.