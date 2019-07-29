Стартовала третья смена летних лагерей

Сегодня в заполярных школьных лагерях началась третья смена, которая продлиться 21 день. Если с погодой ребятам и не повезло, то вожатые придумали для своих подопечных увлекательную программу.

В течение третей смены в городских лагерях отдохнут и с пользой проведут время больше 400 юных северян. Помимо театров и кино ребята посетят различные выставки, побывают на экскурсиях, взглянут на мурманские достопримечательности. Так же для детей и подростов будут организованы спортивные и творческие конкурсы.

Во время организованных развлечений дети так же будут находиться под присмотром опытных педагогов. Вожатые проконтролируют распорядок дня ребёнка, проследят за его здоровьем и питанием.

«Продумана хорошая программа - познавательная, интересная. Организовано хорошее двухразовое питание, - констатирует Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Центр школьного питания занимается организацией питания. Тут у нас сбалансированное питание - это родители должны понимать».

В лагере при школе № 42 уже не осталось свободных мест. Сегодня все ребята приняли участие в торжественном открытии третей смены и на славу повеселились. Всего этим летом 1740 учащихся посетят школьные лагеря.