Стартовали с поражений: ХК «Мурман» принимает участие в предварительном этапе Кубка России по хоккею с мячом

Всего в борьбу включились 7 команд. Заполярные спортсмены в рамках турнира сыграли уже два матча.

Первым соперников ХК «Мурмана» стала ульяновская «Волга». Начали первый тайм хоккеисты неуверенно, пропустили в свои ворота от хозяев поля 4 мяча. После перерыва игра пошла и наши даже заставили соперников понервничать, но не сильно.

Матч закончился со стечём 7:2 в пользу «Волги».

Следующая игра, состоявшаяся против архангельского «Водника», ещё больше разочаровала преданных болельщиков «Мурмана». Парни также проиграли, но с более разгромным счётом 3:13.

Следующий матч состоится 16 августа против нижегородского «Старта», хоккеистов которого до недавнего времени готовил новый главный тренер заполярной команды Эдуард Саксонов.