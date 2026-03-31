Стартовали весенние каникулы в школах

Это время, когда ребята могут отдохнуть от уроков и попробовать что-то новое. Мурманский Фиджитал центр открыл двери для юных северян. Школьники погрузились в виртуальную реальность и почувствовали вкус киберспортивных побед.

Киберспорт – не просто игры, а самостоятельная спортивная дисциплина. Фиджитал центр в Мурманске – уникальное пространство, которое позволяет поупражняться в виртуальном мире и посоревноваться в реальной схватке, например, на поле игры в лазертаг. Причём, как отмечают в самом центре, такой спорт объединяет и разные поколения.

Елена Куликова, руководитель Фиджитал центра в Мурманске: «Это и папы, которые приходят с сыновьями играть в КХЛ, НБА, Mortal Kombat. Во всё, что угодно. И мамы, и папы, и бабушки с внуками приходят».

В этот раз Фиджитал центр ждал в гости отряд из школьного лагеря. Правда пока из-за меняющихся погодных условий экскурсия для ребят прошла только в киберчасти. Ребята играли в популярные игры на компьютерах и в PlayStation.

Евгения Саламащенко, школьница: «Очень интересно, прикольно и много места».

София Зацепина, школьница: «Дизайн хороший, можно везде поиграть и интересно».

Самой заветной для многих детей стала зона VR. Такую даже сейчас можно встретить не в каждом компьютерном клубе, поэтому ребята буквально ждали, когда подойдёт их очередь летать в киберпространстве.

Екатерина Привалова, учитель русского языка и литературы школы №23: «Они были очень рады, они изначально уже слышали про этот центр, сразу про VR начали говорить, орать. Их было тяжело успокоить».

Вячеслав Рожков, школьник: «Мне очень сильно понравилось, я все кубики срубил».

VR-очки позволяют погружаться в виртуальный мир и играть в самых разных жанрах: хочешь танцуй, а хочешь преодолевай препятствия.

Дополнительная реальность удивляет не меньше, чем реальная. Теперь мы точно понимаем детей, почему они так тянулись к VR.

Кроме того, такие вещи хорошо развивают когнитивные, моторные, социальные и творческие навыки.

Евгения Саламащенко, школьница: «Я расскажу родителям о том, что я бы хотела на выходных сходить опять сюда, потому что здесь очень интересно, много разных игр».

На самом деле пространство подходит не только для досуга, но и серьёзных соревнований, ведь здесь есть всё, чтобы комфортно посостязаться в киберспортивной дисциплине.

Михаил Ларькин, администратор Фиджитал центра в Мурманске: «К нам приходят студенты, студенческие лиги, которые собирают команды, приходят, договариваются о том, чтобы проводить тренировки на наших компьютерах. Мы проводили любительские соревнования на наших компьютерах по Counter-Strike».

Официальные большие спортивные соревнования в мурманском Фиджитал центре пройдут уже в середине апреля. Это будет чемпионат и первенство по фиджитал-спорту региона.