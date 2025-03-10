День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.25 19:30
Стартовавшая в День защитников Отечества в Мурманске «Экспедиция-трофи 2025» финишировала во Владивостоке в Международный женский день
Две недели участники добирались до восточной точки маршрута. Всего из столицы Заполярья выехало 8 команд.
На их пути было несколько спецучастков, на которых члены групп выполняли различные задания. А по пути между ними ребята смогли прокатиться по Байкалу и самому опасному мосту в России через реку Витим, а также посоревноваться с поездами и даже самолётами.
По итогам гонки «Экспедиция-трофи 2025» победу одержала команда «Актив-рейд» из Самары.
Следующая гонка «Экспедиции-трофи» стартует 23 августа от Селигера и закончится 8 сентября в Астрахани.
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