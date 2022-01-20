Стартует конкурс грантов Президента для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства

Минкульт России дал старт приёму заявок на конкурс грантов Президента для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

В конкурсе могут участвовать проекты по направлениям: библиотечное или музейное дело; изобразительное, музыкальное, цирковое, хореографическое или театральное искусство, дизайн и архитектура; кинематография; народное творчество, художественные промыслы и ремесла.

Сумма гранта - 1 миллион рублей, а реализовать проект необходимо с момента заключения договора и не позднее 1 декабря 2023 года.

Приём заявок продлится до 14 марта. Форму заявки можно найти на сайте Министерства культуры России.