Стартует новый сезон проекта «Академия телевидения»Стартует новый сезон проекта «Академия телевидения»

Ученики курсов уже становились нашими коллегами - ведущими программ на «Арктик-ТВ», авторами сюжетов и статей. Новые занятия стартуют 1 июля.

Ведётся набор в 2 группы школы журналистов и блогеров. «Академия телевидения» на ближайшие потоки приглашает учеников от 10 до 16 лет. Подробности на сайте tv51.ru и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/academ_tv.

Телеканал «Арктик-ТВ» – партнёр проекта, его ученики станут ведущими программ и наработают портфолио. Они познакомятся с увлекательной профессией журналиста, научатся брать интервью и выступать перед публикой. Все эти навыки полезны для любого школьника и абитуриента.